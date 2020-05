Na Agenda da Memória 2020, maio...

Ademir Medici



>Editada em 2019, a agenda 2020 da Fundação Pró-Memória de São Caetano fazia uma premonição: “Cineminha em casa também vale, junte a família, pipoca e corra para o sofá”. Só faltou escrever: “Fique em casa”.

Enfim, começa maio – e, parece, vão falhando as previsões de que estaríamos na fase descendente do pico do novo coronavírus. <CF160>Memória</CF> relembra o belo texto da Agenda Pró-Memória sobre maio:

- A primeira sala de cinema foi inaugurada em São Caetano em 1922. O Cine Central ficava na Rua Perrella, no bairro da Fundação.

- A partir de então, exibições de filmes estrangeiros passaram a divertir o público, que admirava as falas e as divas das telonas.

- Nas décadas de 1950 e 1960, o cinema era a principal diversão da população mais jovem. Mas programa exigia terno para os homens e o melhor vestido feminino!

- Hoje o cinema continua fazendo sucesso como forma de lazer e entretenimento. Não temos mais os cinemas de rua na cidade, mas há diversas opções de salas em shoppings aqui e nos arredores.

DATAS HISTÓRICAS

Dia 1º – Quarenta e cinco anos da inauguração da Emei Abelardo Galdino Pinto (1975).

Cento e seis anos da fundação do São Caetano Esporte Clube (1914).

Cento e trinta e sete anos da inauguração da Estação Ferroviária de São Caetano (1883).

Hoje

- Dia Internacional do Trabalhador e do Trabalho. Ou: Festa Nacionale del Lavoro, como dizem os italianos.

- Dia Mundial da Asma. Celebrado anualmente na primeira terça-feira do mês de maio para a realização de campanhas voltadas à prevenção e ao tratamento da moléstia.

Diário há meio século

Manchete – Fixados novos níveis do salário mínimo

- Os maiores salários eram pagos nos Estados de São Paulo e Guanabara.

- No Grande ABC, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra pagavam menos que nos demais municípios.

1º de Maio – 1 – “No malhar do ferro em brasa, cada fagulha é um ponto de fé do metalúrgico na construção do progresso nacional.”

Cf. mensagem de Benedito Marcílio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

1º de Maio – 2 – “Dos grossos rolos de fumo que saem das chaminés do progresso, há uma centelha do esforço de cada trabalhador na construção de um País rico e desenvolvido.”

Cf. mensagem de Nivaldo Parmejane, presidente do Sindicato da Fiação e Tecelagem de Santo André.

1º de Maio – 3 – Conduzindo o progresso, o motorista ajuda no desenvolvimento nacional.

Cf. mensagem do Sindicato dos Motoristas de Santo André.



Em 1º de maio de...

1500 – De Porto Seguro, Pero Vaz Caminha, o escrevente da armada de Pedro Álvares Cabral, escreve a el-rei dom Manuel de Portugal participando-lhe a descoberta (oficial) do Brasil.

1915 – Circula, em Santo André, o número 1 do semanário O Liberal.

1940 – Fundado o Eldorado FC, em Diadema.

- Criado o salário mínimo no Brasil.

1945 – Inaugurada a nova sede do Círculo Operário de Santo André.

1950 – Fundada da Sociedade Amigos de Eldorado, a primeira de Diadema.

- Fundado o EC Palmeirinha, da Vila do Tanque, em São Bernardo.

1955 – Inaugurado no Cemitério da Vila Euclides, em São Bernardo, um mausoléu em memória aos trabalhadores moveleiros e têxteis da cidade.

- Inaugurada a capela de Nossa Senhora Aparecida, no Parque Novo Oratório, em Santo André, com a realização da primeira festa em louvor à padroeira.

1960 – Fundado, em São Bernardo, o Dulcora Clube.

1970 – Grupo de médicos inaugura o Hospital Brasil, em Santo André.



Santo do Dia

JOSÉ OPERÁRIO. Uma festa ao padroeiro dos trabalhadores: celebração instituída em 1955 pelo papa Pio XII diante de um grupo de trabalhadores reunidos no

Vaticano