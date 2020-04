Jada Pinkett Smith fala sobre convivência com marido Will Smith na quarentena: Não o conheço

30/04/2020 | 19:11



Jada Pinkett Smith abriu seu coração no seu programa Red Table Talk, no Facebook, sobre como está sendo a quarentena ao lado de seu marido, Will Smith, com quem se casou há nada menos que 22 anos:

É um desafio, disse ela, acrescentando: Você é forçado a olhar as coisas de uma maneira diferente. Tenho que ser honesta, uma das coisas que percebi é que realmente não conheço nem um pouco o Will.

Jada então se explicou:

Sinto como se tivesse uma camada onde você entra, a vida é ocupada, e você cria histórias na sua cabeça e se atém a elas - e essa é sua ideia do seu parceiro, não quem ele é de verdade.

Agora, a atriz está, segundo ela mesma, passando pelo processo de dissolver todas as histórias e ideias sobre Will.

Isso é intimidade, ser capaz de chegar a quem é seu parceiro, além do que você tinha como imagem.

Por fim, ela disse que eles estão buscando uma amizade:

Will e eu estamos no processo de: ele tentando aprender a se amar, eu tentando aprender a me amar, e nós dois construindo uma amizade enquanto isso.

Sábias palavras!