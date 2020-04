Kylie Jenner deseja feliz aniversário e se declara a Travis Scott: Te amo para sempre!

30/04/2020 | 19:10



Nessa quinta-feira, dia 30, Travis Scott completa 28 anos de idade! Para não deixar a data passar em branco, Kylie Jenner fez uma homenagem mais do que fofa ao rapper, com quem teria se reconciliado recentemente. Em seu Instagram, a empresária postou um álbum cheio de fotos e vídeos de Travis com a filhinha do casal, Stormi Webster.

Na legenda, escreveu:

PAPAI! Feliz aniversário para o papai do ano! Estou aos poucos, mas com certeza aceitando o fato de que Storm é uma garotinha do papai. Mas que seja. Nós fizemos metade da grandeza! O bebê mais bonito, inteligente, amoroso e engraçado. O melhor presente. Ok, estou chorando. Te amo para sempre!

Dentre os registros, é possível ver fotos da família e dois vídeos extremamente fofos em que Travis brinca com Stormi e outro em que ele passeia de bicicleta com a pequena. Além disso, Kylie mostrou uma foto de um momento pós-parto.

Como não se sabe se o casal realmente voltou, essa declaração fez com que muitos fãs pedissem:

Voltem logo!