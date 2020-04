Fernanda Lima publica texto para o pai internado por causa de coronavírus: Reage pai

30/04/2020 | 18:11



Fernanda Lima resolveu compartilhar com seus seguidores do Instagram sobre o estado de saúde de seu pai, que foi isolado em um quarto de hospital após contrair o novo coronavírus, nessa quinta-feira, dia 30. Fernanda mencionou que há quase um mês desde a última vez que falou com o pai e relembrou alguns momentos com ele:

Eu na rede com a Maria. Ele olhava a netinha e comentava a alegria de termos um novo bebê na família. Me disse que comprou o presente de aniversário dos guris... que logo que estivesse bem, viria trazer pessoalmente e que não deu tempo de escrever o cartão pra eles. Reage pai... Meu pai e essa vontade de viver, esse jeito intenso e alegre de passear pela vida, seus planos feitos com um ano de antecedência. Todas as datas justificam celebração, minha filha. Dias antes de ir para o hospital já rabiscava uma lista de convidados do próximo aniversário em fevereiro de 2021...

A apresentadora aproveitou o espaço para falar, também, sobre como está se sentindo:

Tá difícil, dói muito, passa um filme na cabeça... sentimentos de amor misturados com a dor de uma tragédia humanitária, regida por alguns com descaso e irresponsabilidade. Essa sub-notificação de infectados que confunde o senso de direção da gente... Ainda não consigo aceitar a teimosia e descrença dele na quarentena. Discutimos um pouco no telefone, mas ninguém segurava ele, que subestimou a gravidade da situação e contraiu o vírus que o colocou nessa situação... Reage pai. Te amo.

Por fim, Fernanda Lima mandou um receado para seus seguidores e pediu para que todos levassem a quarentena a sério:

Cuide dos seus, ligue pros seus, se puder, fique em casa mais um pouco. Melhor sermos prudentes do que negligentes. E, se puder, ajude quem precisa. São muitas instituições se desdobrando para arrecadar o básico para aquelas famílias que já não têm o que comer ou beber. E são muitos. Vamos em frente! Sairemos dessa.