Thelma, vencedora do BBB20 volta para casa e mostra reencontros emocionantes

30/04/2020 | 18:11



Thelma, a grande vencedora do BBB20, finalmente voltou para sua casa, em São Paulo, após a final do programa.

No seu Instagram Stories, ela mostrou, no final da última quarta-feira, dia 29, e no começo dessa quinta-feira, dia 30, como foi reencontrar sua mãe, Yara, seu cachorro, Chico, e receber carinho de vizinhos.

No vídeo, é possível ver Thelminha encontrando um bilhete colado em sua porta:

Estou chegando em casa, tem uma mensagem aqui na porta: Parabéns Thelminha! Sua trajetória foi muito bonita, estamos muito felizes por você. Você merece porque é determinada e guerreira. Um grande abraço a você, ao Denis, e sua mãe. Dos seus vizinhos de porta.

Depois, ela encontra sua mãe e seu cachorro, e se emociona!