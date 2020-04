30/04/2020 | 18:10



Ashlee Simpson está grávida de seu terceiro filho! A cantora espera mais um bebê fruto de seu relacionamento com Evan Ross e fez o anúncio por meio de seu Instagram, revelando o teste positivo:

Nós estamos grávidos e muito animados de dividir isso com todo mundo. Bebê número três.

Casados desde 2014, este será o segundo bebê do casal, que já é pai de Jagger Snow Ross. A irmã de Jessica Simpson é também mamãe de Bronx Wentz, fruto de seu relacionamento com o ex, Pete Wentz.