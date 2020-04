Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 17:57



A Prefeitura de Diadema divulgou há pouco seu boletim epidemiológico diário e informou que a cidade recebeu a confirmação de que ocorreram mais três mortes por Covid-19. Agora já são 23 óbitos, em 13 das 20 regiões da cidade: Parque Real (4), Serraria (3), Centro (2), Canhema (2), Eldorado (2), Inamar (2), Maria Tereza (2), Conceição (1), Nogueira (1), Paineiras (1), Paulina (1), Piraporinha (1) e Reid (1).

A administração municipal divulgou os dados das três mortes recém-confirmadas. A primeira é de um homem de 65 anos, residente no bairro Piraporinha, que faleceu em 17 de abril. A segunda foi de uma mulher de 78 anos, bairro Serraria, que veio a falecer em 21 de abril. A terceiro, outra mulher de 37 anos, moradora da região Maria Tereza e que veio a óbito também no dia 21 de abril. Não foram informadas se as vítimas tinham alguma comorbidade.

Diadema tem, até o momento, 253 casos de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Outros 503 casos forma descartados e 1.062 casos suspeitos seguem em andamento. Todas as 20 áreas de abrangências das Unidades Básicas de Saúde registraram casos confirmados, distribuídos da seguinte forma: Centro (41), Canhema (19), Promissão (19), Real (18), Reid (18), Inamar (15), Paineiras (16), Serraria (13), Nogueira (10), Piraporinha (11), Ruyce (10), ABC (8), Conceição (8), Eldorado (8), Nações (7), Maria Tereza (7), Nova Conquista (6), Paulina (6), Casa Grande (5) e São José (4).