São Bernardo reinaugura Hospital Anchieta com foco na Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 16:57



O prefeito Orlando Morando (PSDB), em companhia do chefe do Centro de Contigência da Covid-19 no Estado, Dr. David Uip, do secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, e da deputada estadual Carla Morando (PSDB), reinaugurou na tarde desta quinta-feira (30) o Hospital Anchieta. O equipamento de 80 anos vinha sendo reformado com foco no tratamento de oncologia. Entretanto, a pandemia fez com que a administração pública mudasse os planos e adaptasse para atender os pacientes do novo coronavírus.

Serão 100 leitos disponíveis a partir desta sexta-feira (1º), sendo 19 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 81 de enfermaria. Pós-pandemia, o local retornará ao plano inicial e será exclusivamente destinado a pacientes com câncer. "Quando percebemos que o problema do novo coronavírus era muito maior, tomamos medidas imediatas. Fizemos em 25 dias uma adaptação, com investimento de R$ 7,2 milhões, acomodações dignas e respeitadas e 342 novos colaboradores", declarou Orlando Morando. "Tudo o que estava programado não vai mudar, só está congelado. O paciente de câncer também precisa ser tratado. Por ora, está sendo atendido no Hospital das Clínicas, mas poderia estar sendo melhor tratado", emendou. "Aqui não tem ''''''''e daí?''''''''. Aqui vamos cuidar de vidas", bradou.

De acordo com David Uip, tais medidas como estes hospitais e outros equipamentos de retaguarda, estão sendo fundamentais contra a pandemia. "Não fossem essas atitudes, o Estado já teria entrado em colapso", afirmou o chefe do Centro de Contigência da Covid-19 no Estado.