Apresentadores do 'Hoje em Dia' são afastados e farão teste de covid-19

30/04/2020 | 16:23



Os apresentadores do programa Hoje em Dia, da Record, Cesar Filho e Renata Alves, revelaram que ficarão cinco dias afastados da atração após terem tido contato com uma maquiadora que testou positivo para o novo coronavírus. Os dois serão testados para o vírus e devem retornar em breve para a atração caso o resultado seja negativo.

"Eu estou muito bem. Apenas cumprindo o protocolo de segurança", comentou Cesar em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 30. O apresentador comentou que foi ele quem teve contato direto com a maquiadora, que usava luva, máscara e álcool em gel, e por precaução foi afastado do programa pela Record TV. Ele irá fazer o teste na próxima segunda-feira, 4, e o resultado sairá no dia seguinte.

A apresentadora Renata Alves também foi afastada pois esteve no mesmo estúdio que Cesar. "Na semana que vem iremos fazer o exame da covid-19 para assegurar que estamos bem e aptos a voltar para o trabalho! Mas estamos bem!", comentou ela em resposta a uma seguidora no Instagram.

Segundo Cesar Filho o jornalista Bruno Peruka, apresentador do Balanço Geral Manhã, ficará afastado pelo mesmo período, devido às mesmas razões de segurança. Nesta quinta-feira, 30, o Hoje em Dia contou com a apresentação de Celso Zucatelli, além da apresentadora Ticiane Pinheiro.