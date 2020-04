Obituário - 30 de abril de 2020

Ademir Medici



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 28 de abril

Maria da Consolação Massidelli, 96. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Justina Marques Demarqui, 89. Natural de Serrana (SP). Residia no Parque Imperial, em São Paulo (SP). Dia 28, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Sidney Gatolini, 84. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Olímpio de Sousa Ribeiro, 81. Natural de Central (BA). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniel Rabello, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Invernada, em São Paulo (SP). Metalúrgico. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marluce Maria de Lima, 59. Natural de Altinho (PE). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo (SP). Dia 28, no Hospital Campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Cleide dos Santos de Oliveira, 57. Natural de Taubaté (SP). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 28, em Sano André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Wanderley Ribeiro de Oliveira, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia na Cidade São Mateus, em São Paulo (SP). Corretor de seguros. Dia 28. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Fábio de Almeida Lolli, 52. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Maria do Socorro da Silva, 78. Natural de Exu (PE). Residia no Jardim Jussara, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Judite Bulhões da Silva, 72. Natural de Santa Inês (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 27 de abril

Benone Caitano de Souza, 91. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Natalia Miranda, 82. Natural de Mutum (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Alcena Pereira da Silva Patrício, 77. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Jardim Rey, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Luiz Munhoz Ortiz, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lia. Dia 27. Memorial Phoenix.

Josefa Maria Rodrigues da Silva, 71. Natural de Bonito (PE). Residia no Jardim Mafalda. Dia 27. Cemitério Municipal.

José Alves Lira, 69. Natural de Alagoa Nova (PB). Residia no Parque Doroteia. Dia 27. Jardim da Colina.

Clodomir Alvares Pires, 65, Natural de Bequimão (MA). Residia no Jardim Novo Pantanal. Dia 27. Vale da Paz.

Fábio Leonardo Garzon, 58. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Panorama, Zona Leste de São Paulo. Dia 27, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Mauro Bispo da Silva, 56. Natural de Rio Bom (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Raimundo Nonato de Sousa, 52. Natural de Catolé do Rocha (PB). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 28 de abril

Laurinda Sargo da Silva, 86. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida Célia Costa de Oliveira, 81. Natural de São Simão (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

José Carlos de Oliveira, 54. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Anelita dos Reis Silva, 51. Natural de Padre Carvalho (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 29 de abril

Raphaela Sanches, 91. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério Municipal.

Francisco de Sousa, 44. Natural de Crato (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 27 de abril

Antonio de Oliveira Cardoso, 73. Natural de Monte Belo (MG). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Liliane da Silva, 34. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Emerson Rodrigues dos Santos, 29. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Ermelino Matarazzo, em São Paulo (SP). Dia 27, em Mauá. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).



Mauá, terça-feira, dia 28 de abril

Elizabeth Beil Rizzo, 85. Natural de Mauá. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria do Socorro dos Santos, 69. Natural de Almino Afonso (RN). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Benedito Lopes da Silva Filho, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Nóbrega, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Otaviano Gomes de Souza, 53. Natural de Quintana (SP). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 29 de abril

Aparecida Peixoto Meirelles, 81. Natural de Guatapara (SP). Residia no Itapark Velho, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Zélia Emilia da Costa Pereira, 76. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

José Teixeira Severino, 67. Natural de Barão do Monte Alto (MG). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Assis Pereira, 67. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Ana Lúcia Trindade dos Santos, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, segunda-feira, dia 20 de abril

Amarildo dos Santos, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 24 de abril

Gaspar Evaristo de Lima, 82. Natural de Alpinópolis (MG). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

José de Carvalho Lima, 74. Natural de Itabi (SE). Residia no bairro Planalto Bela Vista, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Pedro Teles Cabral, 63. Natural de Iguaí (BA). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Marta de Lourdes Cardoso Lahueta Francisco, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sexta-feira, dia 24 de abril

Olívia de Oliveira Ribeiro, 86. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 25 de abril

Américo Rosa Nunes, 71. Natural de Diadema. Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Najarah Honorina Rios de Oliveira, 56. Natural de Mairi (BA). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Luiz Nilson de França, 54. Natural de Aurora (CE). Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, terça-feira, dia 28 de abril

José Afonso Viana, 72. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia na Rua Guaraci, Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.