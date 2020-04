Sophie Charlotte ganha declaração de aniversário de Daniel de Oliveira: A namorada da minha vida

30/04/2020 | 15:11



Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira sempre aparecem juntos nas redes sociais e não deixam de mostrar o amor que sentem um pelo outro. No dia 30 de abril de 2020, a atriz completou 31 anos de idade e Daniel usou o Instagram para fazer uma declaração para a esposa.

Daniel publicou uma foto ao lado de Sophie e escreveu:

Que ninguém nos ouça; Conheci uma moça a muitos passos de uma jornada e namoramos. E aconteceu conosco coisa poderosa e rara. Sem saber o porquê, ficamos juntos. E nada; nada me separa (...) Queiram os Deuses dos atores e amores, transformar minha prosa em poesia, capaz de cantar inspirada do corpo e alma rendida... A namorada da minha vida (...) Peguei emprestado pra sempre esse poema de amor da Série Todas as Mulheres do Mundo, pois era exatamente isso que gostaria de dizer (...) Parabéns por ser assim,do jeito que você é. Parabéns pelo seu dia. Amo você!