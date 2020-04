Diário errou; Vila Bastos tem cinco casos de Covid-19

Do dgabc.com.br



30/04/2020 | 14:34



A Vila Bastos, bairro de Santo André, tem cinco casos confirmados por infecção do novo coronavírus – e não 50, como divulgado pelo Diário em sua edição impressa desta quinta-feira. O jornal errou – e pede desculpas aos seus leitores.

A informação equivocada estava na arte que acompanhou a reportagem 'Covid-19 se espalha entre as cidades' (confira a arte correta), que mostrava o monitoramento que os municípios têm feito para acompanhar a disseminação da doença no Grande ABC.























































Santo André contava na terça-feira, data em que o levantamento foi fechado, com 398 casos confirmados do novo coronavírus. Além do Centro, outros três bairros da cidade tinham registrado 15 casos cada: Camilópolis, Campestre e Jardim Santo André. Outras sete localidades haviam alcançado os dois dígitos em números de contaminados: Vila Assunção (13), Vila Pires (12), Jardim (11), Parque das Nações (11), Parque Oratório (11), Condomínio Maracanã (10) e Jardim Alzira Franco (10).

O comando do jornal pediu desculpas aos leitores. “Cometemos uma falha importante e nos penitenciamos por isso. Sabemos da importância da informação precisa no momento em que a sociedade está assustada com a proliferação dos casos do novo coronavírus”, disse o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, que vai reforçar os mecanismos de controle, checagem e revisão dos textos e das artes para reduzir a possibilidade de novos erros.