Com tela dobrável, novo Motorola Razr começa a ser vendido por R$ 9 mil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/04/2020 | 13:18



Após um período com disponibilidade limitada, a Motorola anunciou nesta terça-feira (28) o início da venda do novo Motorola Razr no Brasil, smartphone com tela dobrável e design compacto em formato flip. O modelo já pode ser adquirido na loja virtual da marca e nos e-commerces das principais lojas varejistas do País, como Fast Shop, Magazine Luiza e Submarino. O preço sugerido é de R$ 8.999.

O novo Razr é feito em aço inoxidável e Gorilla Glass 3D. Quando aberto, a tela tem 6,2 polegadas. Fechado, o display interativo Quick View permite acessar informações de forma prática, como fazer chamadas, responder mensagens, fazer pagamentos, controlar suas músicas, tirar selfies e utilizar o Google Assistente.

