Videoconferência: Google Meet fica gratuito e pode reunir até 100 pessoas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



30/04/2020 | 13:18



O G Suite vai disponibilizar o Google Meet, sua ferramenta de videoconferências, de forma gratuita. A partir da próxima segunda-feira (4) e durante todo o período de isolamento social, os mais de 2 bilhões de usuários do Gmail pelo mundo, bem como qualquer pessoa que tiver uma conta de e-mail de outro provedor, poderá aproveitar as funcionalidades da solução tanto via desktop, quanto em dispositivos Android e iOS.

Os usuários poderão fazer encontros online com até 100 pessoas conectadas simultaneamente, sem limite de tempo – após 30 de setembro, a duração será ajustada para até 60 minutos. Para isso, basta ter uma conta de e-mail. As videoconferências do Google Meet contam com ferramentas diferentes, como modo de exibição dos participantes em blocos expandidos, legendas automáticas ao vivo, detecção e diminuição de ruídos externos, e ajuste automático de iluminação.

Para iniciar uma videoconferência no Google Meet, confira o passo a passo abaixo:

1. Acesse o Google Meet via navegador ou pelo aplicativo para celular.

2. Clique em “Participar/iniciar reunião”.

3. Digite seu nome e aperte “Continuar”.

4. Dê um toque em “Participar agora”.

5. Copie o link da sala e compartilhe com quem você quiser.