Mercedes constrói ambulatório de campanha na fábrica de São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 13:14



Em proteção aos colaboradores na retomada das atividades, a Mercedes-Benz construiu um ambulatório de campanha para tratamento específico de funcionários com sintomas do Coronavírus dentro da fábrica de São Bernardo. A unidade dispõe de leitos, ventiladores mecânicos e outros equipamentos, com cerca de 30 profissionais da área médica no atendimento.

“Essa iniciativa faz parte de uma série de medidas preventivas que estamos tomando para voltar a produzir caminhões e ônibus no País a partir de 11 de maio com segurança e garantindo a saúde de todos”, afirma o presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina, Philipp Schiemer. “O retorno dos colaboradores será gradual, inicialmente com metade do pessoal de produção, havendo depois um revezamento. A fim de evitar aglomerações, os funcionários de atividades administrativas continuam, na grande maioria, em home office. Queremos todos seguros e protegidos na volta ao trabalho. Na pandemia, estamos enfrentando muitos desafios, num cenário sem precedentes no mundo. Tempos difíceis exigem de nós flexibilidade, resiliência e, acima de tudo, colaboração. Essa é a nossa missão”.

Além desse inédito ambulatório de campanha, a Mercedes-Benz do Brasil dispõe de um ambulatório interno para outras especificidades. “Para oferecer mais proteção ainda ao nosso pessoal em seu retorno, cada colaborador receberá um kit com cinco máscaras laváveis e reutilizáveis”, informa Schiemer. “A recomendação é para que esse EPI seja utilizado na ida ao trabalho, durante suas atividades na empresa e na volta para casa, reduzindo assim o risco de contato dos funcionários e de seus familiares com o vírus”.

Com base em recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), a empresa preparou uma cartilha de prevenção e proteção contra o Coronavírus com uma série de informações, orientações e dicas que irão ajudar na volta à fábrica. Este material se destina a colaboradores e terceiros de todos escritórios e fábricas da Empresa, do Banco Mercedes-Benz e da Rede de Concessionários, além de ajudar a prevenir fornecedores, visitantes e familiares.

A cartilha ensina como usar a máscara de forma adequada, o modo certo de colocar, retirar e higienizar. Também orienta sobre quando se deve lavar as mãos e como. E principalmente, o que fazer em caso de sintomas da Covid-19, tanto em casa, como no trabalho, seguindo sempre as orientações do serviço médico.

A limpeza e desinfecção de máquinas, equipamentos e ferramentas será realizada nos intervalos e trocas de turno. Além disso, cuidados especiais serão observados com os itens compartilhados durante o processo, assim como as limpezas periódicas adicionais durante o turno de trabalho.

Kits de limpeza serão disponibilizados nas áreas para que os colaboradores possam cuidar de forma adequada dos seus locais de trabalho. Haverá também recomendações e cuidados específicos para áreas de produção e escritórios, restaurantes, banheiros, vestiários, elevadores e áreas comuns.

“As orientações vitais de saúde e segurança devem ser seguidas por todos da família Mercedes-Benz e em todas as fábricas. Cada um de nós tem um papel importante nessa jornada. Juntos, venceremos essa batalha”, conclui Schiemer.