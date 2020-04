Isso sim é amor próprio: Kelly Key faz camiseta com a capa de sua Playboy estampada

30/04/2020 | 13:11



Você acha que tem amor próprio? É porque você não viu o que a cantora Kelly Key aprontou recentemente! Na última quarta-feira, dia 29, a cantora fez uma live no aplicativo Tik Tok e, durante o ao vivo, apareceu usando uma camiseta com a capa de sua Playboy estampada! Isso sim é gostar de si mesma, não é?

Kelly Key posou para a Playboy em 2002, na edição de dezembro. Na época, a artista tinha somente 18 anos de idade. Atualmente com 37 anos, a cantora usou a camiseta para arrecadar doações para duas ONGs que foram prejudicadas neste período de quarentena. De acordo com Kelly, 440 mil pessoas assistiram à live no Tik Tok. No final, foi tudo por uma boa ação!

A internet aprovou o look de Kelly Key e um fã chegou a comentar o seguinte:

O engraçado é que tem mulheres que posaram para essa revista e tem vergonha, e você estampa a sua logo na camisa. Parabéns, uma das melhores capas da Playboy.