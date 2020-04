Britney Spears conta como queimou sua academia e revela que perdeu peso por estar longe do namorado

30/04/2020 | 12:10



Para lidar melhor com a quarentena, todos estamos buscando novos hobbies! Esse também é o caso de Britney Spears, que tem postado em seu Instagram uma série de imagens mostrando aos seguidores um pouco do seu dia a dia. Em um dos vídeos, ela mostra alguns exercícios que faz para manter a forma e revela que acabou acidentalmente colocando fogo em sua academia particular alguns meses atrás, o que a deixou longe do local por algum tempo:

- Oi, pessoal, estou aqui na minha academia pela primeira vez em quase seis meses porque eu a incendiei. Eu acendi duas velas e uma coisa levou a outra. Agora só tenho dois equipamentos, e vou mostrar a vocês o que faço durante esse tempo.

Na legenda do post, ela explica que, felizmente, ninguém se feriu:

Foi um acidente, mas sim, eu coloquei fogo. Passei pela porta da academia e chamas, BOOM! Graças a Deus, o alarme disparou depois disso, e eba, ninguém se machucou. Infelizmente agora tenho apenas duas peças de equipamento e uma academia de espelhos unilaterais! Mas poderia ser muito pior, por isso estou agradecida. Eu gosto de malhar do lado de fora de qualquer maneira!

Britney também revelou que está com tanta saudade do namorado, Sam Asghari, que está perdendo peso! De acordo com a cantora, o casal não se vê desde o início da quarentena. Em outro post, ela compartilhou a situação e aproveitou para interagir com os seguidores:

Estou em quarentena desde que voltei da Louisiana semanas atrás, então, basicamente, eu não vejo meu namorado no que parece uma vida inteira! Eu realmente perdi peso por sentir falta dele, agora nenhuma das minhas calças ou shorts servem! Acho que é isso que sentir falta de alguém pode fazer... Quem mais está passando por isso?