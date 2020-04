Sabrina Sato diz que não quer engravidar na quarentena e revela vibrador que ganhou de Juliana Paes: Duda tem agradecido

30/04/2020 | 12:10



Sabrina Sato está sem pudor algum para falar sobre sua intimidade! Após lançar o quadro Cada um no seu Banheiro, em seu canal no YouTube, a apresentadora resolveu falar sem papas na língua sobre sua vida pessoal e sexual, dando detalhes sobre o relacionamento com Duda Nagle e também como tem passado seus momentos sozinha. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Sabrina explicou que a ideia do quadro surgiu durante a quarentena, quando percebeu que era no banheiro em que passava a maior parte de seu tempo.

- É uma forma que encontrei de a gente se divertir nessa quarentena, de dar risada. Comecei a perceber que passava muito tempo no banheiro para ficar livre do meu pai, da minha mãe, do Duda, da Zoe. Eu ia para o banheiro, me sentava na privada, pegava o celular e ficava. Aí, quando percebi, falei: "Gente, vou começar a gravar no banheiro.

No bate-papo, Sabrina garantiu que Leo Dias estava errado quando o jornalista supôs que o relacionamento da beldade com o ator não estava indo bem. Apesar de ter confessado que não tinha vontade de se relacionar sexualmente com Duda depois do nascimento da primeira filha dos dois, Sabrina explicou que essa fase já passou e eles seguem muito bem juntos, principalmente durante a quarentena. Ela, aliás, diz que não planeja engravidar nesse período complicado para todo mundo

- Vou ser muito sincera com você. Aí você está enganado. Você errou! Por quê? Já tive momentos, logo depois que a Zoe nasceu, a gente teve momentos... Posso te falar uma coisa? A quarentena fez a gente ficar muito juntinho. Meu bem, é vinhozinho à noite, entendeu? É amorzinho, assiste a filminho, é outra história [risos]. Eu só não quero engravidar nesta quarentena, pelo amor!

Sabrina ainda entregou que não tem usado nenhum método anticoncepcional além da camisinha:

- Ia colocar o DIU, e a quarentena começou. Ia colocar depois do Carnaval. Estou usando camisinha, mas voltei a namorar. Gente, vou ser muito sincera com você: é um assunto sobre o qual o povo não fala, nem homem nem mulher. Ninguém gosta de falar... Mas a gente demora muito tempo para voltar a se descobrir mulher. Eu me sentia só mãe.

Ela ainda relembrou o que dizia para Duda quando não estava afim de namorar logo depois de se tornar mãe:

- Para de me encher o saco, não estou a fim, estou cansada, acabei de amamentar, está vazando leite, não dá, não combina [risos]. Isso é de mulher para mulher também, porque tem muita mulher que tem vontade. Eu admiro, mas eu fiquei desse jeito, então, também normal, fazer o quê?. Mas fui sincera. E eu quero me casar, eu quero me casar com o Duda.

Noiva desde 2018, Sabrina surpreendeu ao dizer que pretende ter um casamento grandioso e para o público:

- Ah, eu queria me casar em um lugar assim, aberto para o público. Por isso que eu me casaria em público, na Sapucaí ou no Anhembi, ou em um estádio de futebol, em um circo... Estou falando sério, ia ser maravilhoso. Tenho que colocar aquele vestido de noiva, morro de vontade. Sempre sonhei em me casar, acho que vai ser demais. Celebrar o amor, meu amor com o Duda. Nunca passei tanto tempo com alguém, eu estou há quatro anos com o Duda, querendo ou não, ele me aguenta.

Já em conversa com Juliana Paes, no banheiro, Sabrina entregou mais detalhes de sua intimidade, revelando que já foi presenteada pela atriz com um vibrador.

- Foi sensacional! Duda tem agradecido muito. No início escondi, demorei para mostrar, aí depois falei, vamos aproveitar, é maravilhoso!, disse ela aos risos.

Juliana relembrou que o presente foi dado depois de uma conversa que as duas tiveram:

- Eu encontrei Sabrina numa festa, a gente teve chance de bater um papo de mulher e a verdade é que nós mulheres queremos ter nossos momentos em todos os sentidos, até sexualmente falando. Falei que eu tinha descoberto um negócio maneiro para ter nosso momento e tá sendo muito legal, vou te mandar um de presente e aí eu mandei!