Duda Reis namorou Juliano Laham antes de perdoar traição e voltar com Nego do Borel

30/04/2020 | 12:10



Duda Reis e Nego do Borel voltaram a namorar há pouco tempo e, desde então, os pais da atriz tem chamado a atenção da mídia ao serem totalmente contra esse relacionamento. Agora, segundo informações do jornal Extra, foi revelado o motivo que levou a atriz a terminar o namoro, no fim de 2019: uma traição do funkeiro. Duda teria visto uma troca de mensagens e quis terminar tudo. É aí que Nego do Borel teria trancado a amada em casa para impedir que ela o deixasse - o que não adiantou e ambos terminaram, enfim, a relação.

Nesse tempo separados, Duda acabou conhecendo Juliano Laham, o ex de Juliana Paiva. Ambos viveram um romance e os pais chegaram a conhecer - e a aprovar - o ator. O namoro só não foi adiante por causa das constantes investidas de Nego do Borel, que insistia que Duda desse a ele mais uma chance. O funkeiro prometeu mudar, disse que não iria mais traí-la e até procurou uma igreja para fazer orações. Apaixonada, a atriz resolveu perdoá-lo. Os pais de Duda se surpreenderam com essa atitude e foi aí que toda a confusão começou, com exposições de agressões - as quais Duda nega.

Pessoas próximas ao casal, porém, confirmam que Nego do Borel é uma pessoa violenta:

- Ele é muito ciumento e violento com as namoradas. E sempre traiu todas. Depois, se arrependia, diz que estava fora de si, pede perdão e chama a namorada para orar. Nego é uma pessoa muito difícil.

Uma dessas ex é Swellen Sauer. Em 2015, ela acusou Nego do Borel de ter usado o fio de um carregador de celular para enforcá-la. Usando sua página do Facebook, ela supostamente comentou toda essa confusão atual do funkeiro com Duda Reis:

Que sensação estranha de achar que tudo tava em paz e o passado cismar em te assombrar. Existem dores que você ameniza com o tempo e se esforça muito para limpar seu coração, sua alma. E de verdade, achei que tava tudo certo! Falamos isso PESSOALMENTE há dois meses. Odeio me sentir mal por falar a verdade. E odeio mais ainda ter que mentir para parecer algo que não sou. Você perdoar e seguir não quer dizer que esqueceu o que viveu. Quer dizer que você é maduro o suficiente para não querer alimentar sombras e viver uma nova história. Até quando? Será que sempre terei que explicar? Por quê? Pra que explicar? Se a palavra da mulher NUNCA é credibilizada! Passou! Não existe mais ferida! Mas a cicatriz VOCÊS cismam em catucar! Não dói! Mas coça!

Ao Extra, ela ainda acrescentou o seguinte:

- O peso da minha fala é sempre diferente por ser mulher e por não tem um posicionamento social como é o dos pais da menina... Existe uma diferença muito grande de quando eu falo e quando o pai da Duda fala, porque ele é homem, é um médico, bem-sucedido e branco. A fala pode ser a mesma, mas as pessoas são diferentes. Nos [Ela e Nego do Borel] encontramos no Carnaval e conversamos. Está tudo bem, já passou. Hoje não tenho problema nenhum com o Leno [nome de batismo de Nego do Borel]. Então, nessa confusão, eles que lutem.