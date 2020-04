Bárbara Evans passará por cirurgia de emergência para retirar cisto no ovário

30/04/2020 | 10:11



Na última quarta-feira, dia 29, Bárbara Evans revelou por meio dos Stories do Instagram que irá passar por uma cirurgia de emergência na quarentena. Mais cedo no mesmo dia, a modelo tinha comentado que havia ido ao médico e dado a entender que tinha algo a compartilhar com os internautas, mas que achava que ainda não era o momento.

Nos vídeos, Bárbara revela que quando era mais nova sua ginecologista identificou um cisto em seu ovário que era pequeno demais para causar qualquer problema. Em 2019, no entanto, a modelo descobriu através de exames de rotina que o cisto havia ficado maior. Apesar de ter feito um tratamento para a diminuição do cisto que não fez efeito, ela afirma que não se trata de um tumor:

- No ano passado aqui em Rio Preto eu fui num médico e fiz check up de tudo, e eu vi que o cisto não era mais pequenininho. Eu procurei uma ginecologista de confiança, da família do Gustavo [Theodoro, noivo], fizemos exames de sangue e não é tumor, não é nada maligno. Fizemos um tratamento durante mais ou menos seis meses, porém o cisto não diminuiu.

Bárbara afirma que sente muitas dores, e que, apesar de ser um cisto simples, há o risco de torção do ovário por conta do tamanho.

- E aí eu acabo perdendo o ovário e acabo perdendo vários sonhos junto.

A modelo conta que, levando em conta seu estilo de vida com a prática de exercícios, optou com sua médica que realizará uma cirurgia de emergência em meio à pandemia. A data ainda não está definida. No final do vídeo, Bárbara pediu às seguidoras que não se descuidem quanto à saúde, e que procurem manter periodicidade nos exames médicos.