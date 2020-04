Alma Thomas vence o The Four Brasil e Xuxa Meneghel apresenta final do reality show ao vivo e em casa

30/04/2020 | 10:10



A pandemia do novo coronavírus e o isolamento social não atrapalharam que a final do The Four Brasil, exibido pela Record TV, acontecesse cheio de emoção! Na noite da última quarta-feira, dia 29, a apresentadora Xuxa Meneghel comandou a final da temporada através de sua casa, em uma transmissão ao vivo.

Empolgada, Xuxa comemorou muito o anúncio de que a participante Alma Thomas, de 36 anos de idade, havia vencido a atração com 50,58% dos votos. Além do título de melhor cantora, ela também levou o prêmio de 300 mil reais.

O reality já estava praticamente todo gravado e foi um dos poucos atrativos da TV aberta que não foi prejudicado pela quarentena e isolamento social por causa da pandemia, faltava apenas que a grande final fosse realizada. Além de Xuxa, os jurados, Aline Wirley, João Marcelo Bôscoli e Paulo Miklos, e competidores da atração também apareceram dentro de suas casas na televisão.

Além de Alma, entre os finalistas estavam Thaís Kiwi, Ana Clemesha e Grazi Medoria. Alma estava invicta por seis batalhas e conseguiu se sobressair durante as apresentações da noite.

No Instagram, Xuxa apareceu em clique de Blad Meneghel enquanto apresentava o programa. Na legenda, ela escreveu: Temporada concluída com sucesso!

Após a vitória, Alma usou as redes sociais para agradecer o carinho do público.

Obrigada por todo carinho e apoio nas redes, por dedicar seu tempo, por assistir e ouvir música. Vocês são membros secretos da banda, que trazem emoção e empolgação, fazem a nossa existência como cantores valer a pena. É com vocês que exploro a música dentro de mim e com vocês eu aprendo a ser quem sou. Obrigada. Sou cantora, sou negra, sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou amigo. Eu existo. Eu resisto. E nossa Vitória está nas detalhes, nas verdades. Obrigada por todo apoio. Somos um, a partir de amanhã minha voz nascerá de novo. Amo cada um de vocês, escreveu ela.