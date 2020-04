Farming Simulator 19 e Cities: Skylines são os jogos gratuitos de maio da PlayStation Plus

Da Redação, com assessoria

A PlayStation anunciou os dois jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus para maio. Os títulos disponíveis são Farming Simulator 19 e Cities: Skylines. Ambos podem ser baixados a partir da próxima terça-feira (5). A promoção vai até 1º de junho.

PlayStation Plus em maio

Em Farming Simulator 19, o jogador deve administrar uma fazenda. Ande de carro ou a cavalo para explorar todo o mapa, checar os plantios, os animais e até visitar a cidade para negociar produtos e equipamentos. E ainda é possível dirigir mais de 300 veículos agrícolas. Quem aposta no modo online pode cuidar de um espaço com amigos e ter acesso a diversos mods criados pela comunidade.

Já em Cities: Skylines, o gamer se transforma no prefeito de uma pequena cidade e deve tomar decisões que a farão prosperar – ou perecer. É preciso lidar com os gastos e investimentos em educação, hidroeletricidade, polícia, bombeiros, saúde e outros serviços essenciais. Você também terá que cuidar dos fatores econômicos, do trânsito, das políticas públicas e ver como seu município opera de manhã e à noite.

Vale lembrar que os assinantes da PlayStation Plus contam com outros benefícios além dos games gratuitos. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um PS4 para outro.

