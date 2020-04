30/04/2020 | 07:21



O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália sofreu contração de 4,7% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre de 2019, evidenciando os efeitos da pandemia de coronavírus, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Istat, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

O resultado, no entanto, ficou acima ds previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 5% no período.

Na comparação anual, o PIB italiano encolheu 4,8% entre janeiro e março. Neste caso, a previsão era de queda de 5,2%. Fonte: Dow Jones Newswires.