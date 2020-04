Padres fazem show musical na internet hoje para ajudar pessoas carentes

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 00:02



Cinco padres da Diocese de Santo André – responsável por toda a região – unirão as vozes hoje, por meio do projeto Cantando a Esperança, com o objetivo de ajudar pessoas carentes em tempos de pandemia.

A ideia é angariar fundos para compra de cestas básicas, kits de higiene e limpeza para comunidades carentes e pessoas em situação de vulnerabilidade social que são assistidas pelo Vicariato da Caridade da Diocese de Santo André.

Para isso, os padres Guilherme Franco Octaviano, Cláudio Pereira Santos, Hamilton Gomes do Nascimento, Vinicius Ferreira Afonso e William Mariotto Torres apresentarão hoje, às 20h, live que pode ser vista por meio do YouTube (Diocese de Santo André), Facebook (DioceseDeSantoAndre), Instagram (diocesedesantoandre) e pelo site diocesesa.org.br.

Padre Guilherme adianta que o quinteto cantará cerca de 25 músicas. “A maioria religiosas, todas conhecidas de grande parte das pessoas”. Canções populares não vão ficar de fora.

Durante o evento será disponibilizado um QR Code, onde o interessado deve ler o código com o próprio smartphone para ser redirecionado para página de doações. Ao longo da apresentação também serão divulgados pontos de arrecadação, caso a pessoa não possa doar virtualmente e queira entregar algum material.