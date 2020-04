Ribeirão inaugura hospital de campanha, com 41 leitos

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 00:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou na tarde de ontem, no Ginásio Ozíris Grecco, dentro do Complexo Ayrton Senna, hospital de campanha, com 41 leitos, sendo 34 de enfermaria e sete de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dos sete leitos de emergência da unidade, cinco contam com ventiladores mecânicos e os outros dois estão estruturados para receber o equipamento, caso seja necessário. A unidade contou com investimento de R$ 1,8 milhão em aportes dos governos federal e estadual e vai funcionar enquanto durar a pandemia de Covid-19.



A cidade tinha, até ontem, 60 casos confirmados da doença e seis pacientes hospitalizados, que seriam transferidos ainda ontem para o novo hospital de campanha. Seis ribeirão-pirenses morreram em decorrência da Covid-19.



O prefeito de Ribeirão, Adler Kiko Teixeira (PSDB), afirmou que o intuito com o equipamento é minimizar o sofrimento das pessoas contaminas pelo novo coronavírus. “Temos alguns pacientes (internados) na nossa cidade e a partir de agora, no hospital de campanha, eles poderão ter um atendimento digno e poderão contar com toda infraestrutura necessária para tratar de mal que está assolando toda sociedade”, declarou.



O local possui tenda de desinfecção para os funcionários na entrada e saída do trabalho. Também conta com aparelho de raio X portátil para facilitar no diagnóstico e tratamento dos pacientes. Além disso, a proximidade com o Hospital São Lucas, também equipamento da rede municipal, facilita o acesso ao tomógrafo em caso de pacientes que necessitem do exame. O município também fez parceria com a Faculdade de Medicina ABC para realização de exames com resultado previsto em até 48 horas.



Visando o atendimento humanizado dos pacientes, o município também implantou no local uma equipe de psicólogos para atendimento das vítimas e familiares e todos os funcionários utilizarão crachá com foto visível.



Antes do hospital de campanha, o município dispunha de apenas 15 leitos, dos quais seis já estavam ocupados, representando 40% do total. “A gente observa uma demanda crescente de casos. Possivelmente pelas características da cidade, de ser pouco adensada, ainda não há um grande número de pacientes, mas o hospital de campanha visa suprir esta demanda futura”, relatou o prefeito.