Rio Grande registra a 1ª morte

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 00:01



O Grande ABC, a partir de ontem, passou a registrar mortes nas sete cidades em razão do novo coronavírus. Depois de 34 dias desde o primeiro anúncio de óbito na região, Rio Grande da Serra contabilizou a primeira vítima fatal. Segundo a Prefeitura, trata-se de um homem, 33 anos, que já estava há algum tempo internado e tinha comorbidades.



“É com muito pesar que recebi esta notícia. Deixo meus sentimentos aos familiares e partilho desta dor com eles”, afirmou o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania). “A pandemia entrou em fase crítica. É a primeira morte em Rio Grande da Serra fruto do coronavírus. Quero mais uma vez agradecer e parabenizar todos os profissionais de saúde que não estão medindo esforços, colocando suas vidas e sua saúde e de seus familiares em risco por nós”, complementou o político em transmissão direto do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o qual preside.



Rio Grande da Serra tem ainda 24 casos confirmados e 22 suspeitos da doença. “Para o enfrentamento da pandemia, implantamos estratégias na saúde, tais como estender o horário da UBS (Unidade Básica de Saúde) Centro para feriados e fins de semana, das 8h às 17h, como ponto de apoio à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas; acessos distintos para pacientes com sintomas de síndromes gripais em todas as UBSs com triagem na parte externa (em tendas); e atendimento em local diferenciado para gestantes”, enumerou o prefeito.



Com estes dados de Rio Grande da Serra, a região igualou recorde de vítimas fatais em um único dia e contabilizou mais 20 óbitos ontem, chegando aos 161. Foram nove novos em Santo André (quatro registrados no Centro Hospitalar Municipal), que chegou a 45; seis em São Bernardo, que tem 54; dois em São Caetano (14); um em Diadema (20); um em Mauá (21) e um em Ribeirão Pires (seis).



Com relação aos pacientes que testaram positivo, o Grande ABC alcançou 1.706, a maior parte em São Bernardo (478 pessoas) e Santo André (440). Já os suspeitos que aguardam resultados dos exames são 4.183.



MAIS NÚMEROS

O Estado de São Paulo chegou ontem a 2.247 óbitos e 26.158 positivados em razão da Covid-19, epicentro da doença no Brasil. Já no País, segundo o Ministério da Saúde, são 5.513 mortos e 79.685 casos confirmados. E, segundo o ministro da Saúde, Nelson Teich, existe possibilidade de uma segunda onda do novo coronavírus em solo brasileiro – realidade em outros países. “(Incertezas sobre os dados) O que te deixa em alerta para a possibilidade de uma segunda onda. Ela é real. Outro dado importante é que já existem relatos isolados de pessoas que tiveram a doença duas vezes. O que não garante nem que você ter o anticorpo seja correto”, afirmou. “Quando é que vai ser pico? Não sei e ninguém sabe. Um dos grandes problemas de se definir uma data é que aquela sugestão se transforma em promessa de um dado real. Quando aquilo não acontece, todo mundo começa a se perguntar se a gente não está fazendo algo errado apenas porque não deu certo a data”, disse Teich. (com Agências)