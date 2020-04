FMABC estende prazo de doações ao morro da Kibon

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 00:01



Professores e alunos que integram o projeto Rondon – que desenvolve ações às comunidades – do Centro Universitário Saúde FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em Santo André, iniciaram campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e, principalmente, produtos de limpeza e roupas para os moradores do morro da Kibon, na mesma cidade.

Os 92 voluntários – de todos os cursos da faculdade – recolhem alimentos que compõem cesta básica, como arroz, feijão, leite, café e açúcar, mas também produtos como máscaras e álcool gel, usados para conter a proliferação da Covid-19. A ação é organizada pelo Nurec (Núcleo Rondon de Extensão Comunitária), ligado à Proex (Pró-Reitoria de Extensão) e com apoio do Cesco (Centro de Estudos em Saúde da Coletividade).

Segundo a vice-pró-reitora de extensão e professora do departamento de saúde, Silmara Conchão, a ação começou logo após o decreto de quarentena. A expectativa dos voluntários era de finalizar a campanha ontem, porém, resolveram permanecer até retornarem as atividades presenciais na comunidade.

“O contato que temos direto na comunidade é em torno de 100 famílias, mas esperamos ajudar mais. Não conseguimos ainda contabilizar nossas entregas, pois muitas doações chegam separadas e acabo montando”, avalia Conchão.

Atualmente, a presença dos alunos nas entregas dos kits no local foi descartada e apenas a docente participa da ação, em cumprimento às recomendações para evitar aglomerações. Porém, os alunos colaboram com as divulgações da campanha e gravações de vídeos contendo mensagens educativas e de acolhimento em meio à pandemia.

Os munícipes que desejam doar itens devem deixar nos pontos de coletas, na Rua do Bosque, 27, apartamento 131, Vila Bastos, e Rua do Oratório, 254, bairro Bangu, ambos em Santo André.