Ferramenta calcula contrato suspenso

da Redação



29/04/2020 | 23:13



Calculadora criada por Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, irá facilitar os cálculos dos trabalhadores que terão ou já tiveram o contrato de trabalho suspenso por 60 dias ou redução da jornada de trabalho e salário em 25%, 50% ou 70% por até 90 dias. As alterações são permitidas a partir da aprovação da MP (Medida Provisória) 936, em vigência diante da pandemia causada pelo novo coronavírus. A medida visa manter o emprego dos trabalhadores e evitar demissões.

As duas calculadoras são de uso gratuito e estão disponíveis no site www.domesticalegal.com.br, podendo ser acessadas por empregadores e empregados domésticos, inclusive pelo celular.

Nesse período o governo pagará, por meio do benefício emergencial, parte ou integralmente o salário dos empregados domésticos, limitado a R$ 1.045 – no Grande ABC o salário mínimo da categoria é de R$ 1.252.

Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, acredita que as calculadoras irão ajudar 1,4 milhão de empregadores domésticos a fazerem a folha de pagamento desses períodos, que podem ir deste mês até julho, principalmente pagando os valores corretos a seus empregados domésticos. Também permite operar e-Social (sistema digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas), onde deverá informar os valores corretos, além de ajudar os trabalhadores formais a entenderem melhor como será o pagamento mensal.

Vale lembrar que no Grande ABC existem aproximadamente 25 mil profissionais da área. Desse total, a previsão é que em torno de 70% tenham seus contratos suspensos. A estimativa é do presidente do Sinedom (Sindicato dos Empregados Domésticos do ABCDMRR) da região, Jorge Ednar Francisco, o Jorginho.

PROCESSO

No site do Instituto Doméstica Legal também há e-book com leis e normas adotadas devido ao novo coronavírus, que pode ser baixado gratuitamente, inclusive com modelos de documentos.<TL>