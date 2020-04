Covid-19 se espalha entre as cidades

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 00:03



Mapas produzidos por três cidades do Grande ABC, a pedido do Diário, mostram que a Covid-19 se espalhou de forma generalizada. Os casos atingem todas as regiões, desde áreas centrais até periféricas. Os números são relativos a terça-feira (veja dados atualizados até ontem na página 1), quando o Grande ABC tinha 1.528 pacientes contaminados com a doença. Com base nestas informações, as prefeituras monitoram a situação para tomar medidas de contenção de pandemia.

Em Santo André, que tinha 398 casos, os bairros Camilópolis, Centro, Campestre e Jardim Santo André contavam com 15 registros, cada. Em 50 distritos do município estavam de três a 15 pacientes e existiam ao menos 90 bairros com apenas um caso cada. As infecções estão distribuídas por todas as regiões da cidade.

O secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves (PSD), pontuou que os números são preocupantes e justificam ainda mais o isolamento físico. “O município tem desenvolvido ações no sentido de aumentar o grau de conscientização e prevenção, estimulando o isolamento social, preparando o sistema municipal de saúde com ampliação de leitos, com a estruturação dos hospitais de campanha”, declarou.

Diadema tinha 233 infectados e a maior quantidade de pacientes estava no Centro, com 38 casos. Os bairros Promissão e Reid tinham 18 casos cada. Todas as 20 regiões da cidade, de acordo com as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e as suas áreas de atuação, contam com pacientes contaminados. Segundo a Prefeitura, as medidas adotadas em relação ao isolamento físico e à estrutura para atendimento são tomadas para o município em sua totalidade. “As ações de fiscalização também foram intensificadas em todos os bairros”, relatou a administração, por meio de nota.

Em Ribeirão Pires, dos 55 casos confirmados até terça-feira, a região do Centro Alto/Centro/Colônia totalizava 15 pacientes; região da Santa Luzia/Pilar, 13; e região do Bocaina/Aliança, 11. O prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) lamentou que as pessoas não estejam dando a atenção necessária aos riscos da Covid-19. “Isso ocorre por causa de discursos contraditórios, com o governador (João Doria-PSDB) e o Ministério da Saúde falando uma coisa, e o presidente (Jair Bolsonaro, sem partido), outra”, pontuou.

Em Rio Grande da Serra, o bairro Santa Tereza concentrava nove casos, seguido do Parque América, com três; Suzuki, Vila Verde e Vila Lopes com dois; Rio Pequeno, Figueiredo e Novo Horizonte com um cada. Mauá, que tinha 121 casos, não havia respondido até o fechamento desta edição. São Bernardo não detalhou a distribuição dos 448 pacientes da cidade até a data do levantamento.

São Caetano informou que não divulga o número de casos por bairro porque a cidade é muito pequena, adensada e muitos moradores se conhecem. “Neste caso, divulgar casos por bairro ou quarteirões pode causar pânico ou até xenofobia. No entanto, a Prefeitura, com base nos dados, reforça as ações de isolamento nas casas por meio dos agentes do programa Saúde da Família”, relatou, em nota, a administração. A cidade tinha 304 casos confirmados até terça-feira e a maior taxa de infectados por 100 mil habitantes entre os municípios com mais de 100 mil moradores do Estado. A Prefeitura reforçou que não divulgar a distribuição dos casos por bairros é parte de uma estratégia para evitar pânico. “Nosso boletim diário tem diversas informações, como casos suspeitos, descartados e confirmados, óbitos, internações, balanço de programa de testagem, entre outras”, completou o comunicado.

Plataforma vai investigar a doença

Vinícius Castelli<br>Do Diário do Grande ABC

Fruto de parceria entre o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e UFABC (Universidade Federal do ABC), a plataforma virtual Covidata já está em pleno funcionamento e pronta para atender à demanda da população.

O anúncio foi feito ontem pelo presidente do colegiado e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania). A ferramenta, que pode ser acessada por computador ou smartphone por meio do link covidata.ufabc.edu.br, ajudará as prefeituras das sete cidades da região a identificar casos suspeitos de Covid-19.

Segundo Fernanda Almeida, docente de engenharia biomédica da UFBAC, a Covidata oferece diversas questões ao usuário, a fim de levantar a possibilidade de um caso de Covid-19. “São perguntas baseadas no Ministério da Saúde e na Organização Mundial da Saúde, além de artigos científicos”, disse. Se a plataforma perceber que o usuário tem alguma suspeita, a ferramenta pedirá para que seja realizado um cadastro. Se for um possível caso grave, indicará a unidade de saúde mais próxima.

Logo no início da triagem, a ferramenta sugere também que a pessoa permita mostrar sua localização, algo importante para que os órgãos públicos consigam mapear a situação de cada parte do Grande ABC. “Ele vai mostrar qual região tem mais números de focos. Baseado nisso, iremos promover ações para minimizar esta doença”, explicou Maranhão. Ele disse ainda que a ferramenta ajudará a ter uma atualização mais rápida e precisa dos números da Covid-19. “Teremos mais agilidade”, projeta.