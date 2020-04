S.Caetano lança cartão merenda para os 22 mil alunos da rede

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Caetano anunciou, ontem, que vai entregar cartão merenda escolar com crédito mensal de R$ 90 aos 22 mil alunos da rede municipal, que conta com estudantes do ensino infantil até o ensino médio. Desde março, quanto entrou em vigor a quarentena, emergencialmente a administração iniciou a distribuição de kits contendo itens da cesta básica para auxiliar as famílias dos estudantes, de zero a 15 anos, durante a pandemia do novo coronavírus. A refeição foi entregue no endereço de cada aluno.

Na ocasião, segundo o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), “o programa Refeição Escolar em Casa ajudou no complemento nutricional dos alunos”. Na ação foram entregues cestas com arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, biscoitos, açúcar, achocolatado, óleo de soja e leite em pó.

A atual troca de modelo do auxílio será por um cartão aos pais que pode ser utilizado para compra de alimentação. O benefício será mantido pelos próximos 90 dias (maio, junho e julho) – previsão inicial para retorno gradual das aulas nas unidades de ensino. As tratativas para distribuições dos cartões ainda estão em andamento pela administração.

“Frente à pandemia da Covid-19, também estamos enfrentando a epidemia social e sabemos desta emergência alimentar, principalmente das crianças que se alimentavam na escola e que agora estão ausentes das unidades escolares. As cestas foram iniciais, para suprir esta necessidade. Com os cartões daremos nova opção de alimentação”, destaca Auricchio.

O cartão distribuído aos estudantes será emitido pelo Banco do Brasil e permitirá, de acordo com o prefeito, que sejam realizadas compras em redes de supermercados previamente cadastradas. “Todo orçamento da cesta foi transferido para o modelo de cartão, que é mais eficiente para uso”, reforça Auricchio.

Mensalmente, a Prefeitura de São Caetano investirá cerca de R$ 2 milhões para reabastecer os cartões.

OUTRAS CIDADES

A Prefeitura de São Bernardo também anunciou o modelo de cartão merenda aos 82 mil alunos da rede. A medida oferece um cartão auxílio-alimentação no valor de R$ 85 por criança.

O item, carregado mensalmente enquanto perdurar a crise do novo coronavírus, também é emitido pelo Banco do Brasil e será voltado exclusivamente para compra de alimentos e itens essenciais.

Em Mauá, a Prefeitura vai oferecer R$ 60 para cada aluno matriculado na rede pública para comprar a merenda escolar. O benefício é destinado aos 20 mil estudantes em 44 escolas, além das creches conveniadas. A iniciativa está prevista para o mês de maio.

Cidade entrega túneis de desinfecção

Em iniciativa pioneira na região, a Prefeitura de São Caetano entregou, na tarde de ontem, oito túneis de desinfecção individual para combater a proliferação do novo coronavírus. Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos com grande circulação de pessoas e com o objetivo de desinfectar em massa os munícipes em locais públicos.

O túnel – com 3,10 metros de altura, 3,30 de largura e 3 metros de comprimento –, é equipado com vaporizador que pulveriza um desinfectante eficaz contra bactérias, fungos e alguns vírus, incluindo o que causa a Covid-19. Segundo o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), a substância é biológica e já está aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), inclusive por não oferecer toxidade aos olhos e pele.

“O ideal é que o munícipe permaneça no equipamento por 15 segundos, o necessário para se desinfectar. A ação da Prefeitura visa fornecer mais uma ferramenta no combate ao novo coronavírus”, detalha Auricchio.

Um dos já beneficiados foi o operador de call center Caio Lima, 30 anos, que trabalha no Centro. “Eu, que passo todos os dias pela estação, já vou aproveitar o túnel, pois a ação complementa outras medidas que já tomamos, como o uso de máscaras e higienização das mãos”, comenta.

Os aposentados Vilma Aguiar, 61, e Carlos Alberto Pereira, 72, também aprovam a medida e comentam que a cidade está auxiliando toda população durante a pandemia. “Achei ótimo e essencial para as pessoas que precisam sair de casa”, destaca Vilma. “O equipamento é eficaz e soma às outras atividades do município”, reforça Pereira.

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL) enfatizou o pioneirismo da cidade com a iniciativa e destacou que realizou proposta semelhante para todo o Estado. “Esta ação de São Caetano é rápida e eficiente e parabenizo a cidade pelo modo que vem enfrentando esta pandemia com essas iniciativas”, comenta.