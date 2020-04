O morto de Rio Grande

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 23:58



A morte de um homem de 33 anos em Rio Grande da Serra generalizou o perigo representado pelo novo coronavírus. A partir de agora, todas as sete cidades do Grande ABC já têm vítimas fatais pela Covid-19. A disseminação da doença pela região evidencia que o Brasil ainda está longe de vencer a ameaça. Exatamente por isso, qualquer medida destinada a flexibilizar os mecanismos de combate ao micro-organismo deve ser precedida de intenso debate e estar calcada nos mais rigorosos estudos científicos disponíveis. O compromisso assumido ontem pelos sete prefeitos, de aguardar o comando do governo do Estado antes de tomar quaisquer decisões, traz tranquilidade à população.

Ações individuais, em época que exige movimentos concertados, criam desavenças e tumultuam ainda mais o cenário político já altamente conflagrado – haja vista o que causou o decreto de flexibilização do comércio assinado em Diadema pelo prefeito Lauro Michels (PV), imediatamente cassado pela Justiça, a pedido do Ministério Público. É evidente que todos querem o fim da quarentena, que tantos estragos já causou à economia regional. Mas o encerramento da política de isolamento físico não pode ser feito às custas de vidas. E muitas delas têm sido perdidas no Grande ABC, que até ontem, com a trágica estreia de Rio Grande, já contabilizava 161: 54 em São Bernardo, 45 em Santo André, 21 em Mauá, 20 em Diadema, 14 em São Caetano e seis em Ribeirão Pires.

O desrespeito dos paulistas à determinação de ficar em casa, com reflexo direto no número de casos confirmados da doença – no Grande ABC, até ontem havia 1.706 –, tem sido apontado pelas autoridades estaduais como justificativa para o não afrouxamento das regras de restrição. Se todo mundo permanecesse em casa, o período de confinamento poderia ser reduzido. Como poucos ficam, o governador João Doria (PSDB) deu a entender ontem que pode estender a quarentena para além do dia 10 de maio. E, infelizmente, não dá para dizer que ele está errado diante do número de cadáveres que se avolumam.