Rio Grande da Serra confirma primeira morte por Covid-19: um homem de 33 anos

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 18:20



Rio Grande da Serra era a única cidade do Grande ABC que não tinha registrado nenhuma morte por causa da novo coronavírus. Até esta quarta-feira (29), quando foi confirmada a primeira, um homem de 33 anos. De acordo com o boletim epidemiológico publicado, não existem mais óbitos em investigação. Rio Grande tem hoje 24 casos confirmados, 30 descartados e outros 22 em investigação. Oito pessoas seguem em tratamento, sendo sete em isolamento domiciliar e uma em leito de enfermaria. Além disso, 16 pessoas já se recuperaram da doença.

Em Ribeirão Pires foi confirmado o sexto óbito pelo novo coronavírus entre moradores. Trata-se de uma mulher de 89 anos que estava internada no Hospital Santa Helena, em Santo André, e morreu dia 22. Ela tinha doenças pré-existentes. São 60 casos confirmados com a doença. Do total, 30 pacientes já se recuperaram - tiveram alta e/ou cumpriram a quarentena e não apresentam mais sintomas. Outros 29 pessoas estão com a suspeita da doença. Há cinco pacientes internados em leitos de enfermaria na rede municipal e um em enfermaria na rede particular.

Em Mauá, 138 pessoas estão confirmadas com o novo coronavírus. Outras 403 pacientes aguardam o resultado dos exames, sendo que 323 estão em isolamento domiciliar e mais 119 profissionais de Saúde aguardam em quarentena. A cidade contabiliza 21 mortes até o momento.

Diadema soma 249 casos confirmados da doença, 1.066 em investigação e 20 mortes.

São Bernardo alcançou a marca de 1820 que esperam o resultado do exame, 478 testaram positivo e subiu para 54 o número de mortos.

São Caetano soma 14 vítimas fatais do novo coronavírus, 317 confirmados e 349 na espera pela resposta do teste.