Ford lança app de venda e busca de peças automotivas

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



29/04/2020 | 17:18



A Ford anunciou o lançamento do aplicativo Auto Busca, plataforma de venda de peças para oficinas e reparadores independentes, na cidade de São Paulo (SP). Inicialmente, o software chega à capital paulista com a concessionária Souza Ramos. A previsão é de que, nas próximas semanas, ele conte também com nomes como Sonnervig, Mix, Navesa, Auto Prime e Studio.

O app já está presente em sete cidades do Brasil: Florianópolis (SC), São José (SC), Curitiba (PR), Campinas (SP), Porto Alegre (RS), Goiânia (GO) e Brasília (DF), seguindo um programa de expansão nacional. Ele traz as facilidades do comércio eletrônico para o setor de reparação automotiva independente, combinando a garantia e procedência da Ford à rapidez na entrega e facilidade de pagamento.

Junto com o lançamento do aplicativo em São Paulo, a Ford promove a ampliação do seu portfólio, com 1.400 novos itens. Assim, ele passa a oferecer mais de 4.100 peças de reposição para veículos da marca fora do período de garantia, especialmente para os modelos Fiesta, Ka e EcoSport, que representam a maior parcela do parque circulante da marca.

Na lista estão itens de alto giro, como aditivos de radiador, amortecedores, baterias, componentes de suspensão, discos e pastilhas de freio, embreagens, filtros, óleos para motor, palhetas e velas de ignição. O aplicativo conta ainda com a linha Omnicraft, com mais de 100 peças aplicáveis também a veículos de outras marcas.

“A fase piloto foi importante para aprimorarmos o Auto Busca, com a participação das oficinas independentes e das concessionárias Ford. A chegada a São Paulo, com mais de 5.000 oficinas independentes, é mais um passo importante para a consolidação e expansão dessa solução inovadora, que faz parte da transformação digital do pós-vendas da Ford”, diz Verônica Carmelini, supervisora de Marketing e Comunicação de Serviço do Cliente da Ford.

Funcionalidade do aplicativo

Como promoção de lançamento, a Ford oferece cupons de desconto às oficinas e reparadores nas primeiras compras. Ao fazer compras pelo Auto Busca, o reparador tem a garantia de encontrar somente produtos de qualidade, com preços e condições que podem ser comparados entre as concessionárias da Rede Ford.

O pagamento pode ser feito em até 12 vezes no cartão de crédito ou por boleto bancário, por meio da plataforma Pagar.me. A entrega é realizada em parceria com a Loggi, que localiza o entregador mais próximo e permite o acompanhamento do pedido em tempo real.

Além disso, com o Auto Busca os reparadores têm acesso às informações do catálogo de peças da Ford para conferir a especificação de cada item e evitar compras erradas. No site Reparador Ford, os reparadores podem verificar se o CEP da oficina já é atendido pela plataforma.

