Nick Cordero entra em choque séptico após infecção nos pulmões se espalhar pelo sangue, diz revista

29/04/2020 | 17:10



Nick Cordero apresentou uma contaminação no pulmão. Segundo a People, Amanda Kloots falou sobre a situação do astro da Broadway e seu marido, que está internado por conta de complicações causadas pela Covid-19, que entrou em choque séptico - uma infecção generalizada - depois que a infecção iniciada em seus pulmões se espalhou em seu sangue na última terça-feira, dia 28.

Amanda Kloots explicou que a equipe médica limpou completamente os pulmões do ator e deram a ele um antibiótico realmente muito forte para ajudá-lo com a infecção. A instrutora fitness disse, também, que os médicos deram remédios para ajudar na pressão sanguínea de Cordero, mas que estão retirando o uso da droga no tratamento:

- Isso meio que surgiu do nada depois de dois dias de grande progresso. Nós meio que apenas esperamos para ver. Ele está numa situação de ir e voltar [na melhora], isso é certo.

Kloots afirmou que a situação do marido se estabilizou desde então e que sua febre está sobre controle. A melhora aconteceu quase um dia após a instrutora afirmar que os médicos tiveram que adiar a remoção da entubação, e relembrou que seu caso começou a piorar depois que Nick ficou inconsciente, foi colocado em coma induzido e, então, entubado.