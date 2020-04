São Caetano prevê 'cartão merenda' para 22 mil alunos da rede municipal

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 17:03



A Prefeitura de São Caetano anunciou, na tarde desta quarta-feira (29), o modelo de cartão merenda escolar destinado aos 22 mil alunos da rede municipal, que atenderá estudantes do ensino infantil até o ensino médio.

Desde março, emergencialmente, a administração municipal iniciou a distribuição de cestas merenda, contendo um kit alimentar para auxiliar as famílias desses estudantes durante a pandemia do novo coronavírus. Porém, a atual troca do modelo de auxílio será por um cartão, no valor de R$ 90 que será distribuido aos pais e responsáveis a partir do mês de maio, durante os próximos 90 dias – previsão inicial para retorno das aulas.

“Frente a pandemia da Covid-19, também estamos enfrentando a epidemia social e sabmos dessa ermergencial alimentar, principalmente, dessas crianças que se alimentam na escola e que agora, estão ausentes das unidades escolares. As cestas foram inciais e com os cartões, daremos nova opção de alimentação”, destaca o prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB).

Por mês, a Prefeitura investirá cerca de R$ 2 milhões para reabastecer os cartões.

