Auditoria externa autoriza retorno das operações na mina de Timbopeba, diz Vale

29/04/2020 | 16:29



A Vale informou que, na próxima semana, irá retomar as operações de processamento a seco na mina de Timbopeba, parte do Complexo Mariana. A produção foi autorizada pela auditoria externa contratada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conforme acordo entre a mineradora e os promotores na Ação Civil Pública de Timbopeba.

As operações na mina de Timbopeba estavam suspensas desde março de 2019.

Em comunicado ao mercado, a empresa disse que os testes de vibração foram concluídos em janeiro de 2020 e foi certificada a ausência de impacto nas estruturas geotécnicas do site, que permitiu o reinicio das operações de processamento a seco com produção mensal de aproximadamente 330 mil toneladas de finos de minério de ferro. "As atividades de manutenção para garantir um retorno seguro às operações foram concluídas com êxito", afirma a companhia.

Conforme a Vale, as atividades de processamento a úmido devem ser retomadas no quarto trimestre de 2020, após a conclusão da construção de um duto para a disposição de rejeitos na cava de Timbopeba e dependem de autorização externa.

Segundo a Vale, a retomada das atividades de processamento a úmido permitiria à operação atingir sua capacidade total de produção de cerca de 1 milhão de toneladas por mês.

"Alternativas para antecipar a retomada das atividades de processamento a úmido estão em avaliação", afirma a mineradora.

A Vale lembra que a retomada do processamento a seco e o retorno esperado do processamento a úmido no quarto trimestre já estão incluídos no guidance de produção de finos de minério de ferro da Vale para 2020, de 310 milhões a 330 milhões de toneladas.