Bolsonaro recebe dono da Havan, Luciano Hang, com abraço

29/04/2020 | 16:21



O presidente Jair Bolsonaro recebeu com um abraço o dono das lojas Havan, Luciano Hang, em reunião nesta quarta-feira, 29, no Palácio do Planalto. O gesto fere recomendações de autoridades de saúde contra o avanço do novo coronavírus, que pregam o distanciamento social como forma mais eficaz de se evitar a propagação da doença.

Hang participou de reunião de Bolsonaro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os empresários Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes, que inclui as lojas Riachuelo, e Meyer Joseph Nigri, fundador da Tecnisa.

Segundo uma pessoa presente na reunião, os empresários defenderam continuidade da agenda de Guedes, especialmente de reformas econômicas. O afrouxamento do isolamento social, segundo essa fonte, não entrou em pauta.

Bolsonaro tem prestigiado o ministro da Economia após atrito com Guedes por anúncio de plano econômico ao período pós-pandemia do coronavírus. Na segunda-feira, 27, ao lado do ministro, o presidente disse que Guedes "decide a economia" no Brasil.

Em imagens publicadas em rede social do Palácio do Planalto, Bolsonaro cumprimenta o dono das lojas Havan com gesto militar e com um abraço. Ao lado, Guedes usa máscara para proteger-se da pandemia.