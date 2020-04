Babu Santana revela sua primeira missão fora da casa do BBB20: - Fazer café para os meus filhos

29/04/2020 | 16:11



Babu Santana está em casa, no Rio de Janeiro, após sua participação no BBB20, onde ficou em quarto lugar, e, na manhã dessa quarta-feira, dia 29, ele contou o que fará primeiro agora que retomou sua rotina:

Bora pra batalha? Primeira missão: fazer café pros meus filhos, tava com saudade.

Planos de Babu Santana para o futuro

Santana conversou com o site oficial do BBB e revelou que irá escrever o espetáculo que concebeu dentro do confinamento:

O espetáculo, que tem o nome provisório de Sou Babu, é um cine stand-up comedy show. Quero colocar cinema, teatro, dançar e misturar tudo isso e transformar em musical. Isso já era um desejo e formatei ele lá dentro. Mas também quero fazer a turnê de abraço às favelas brasileiras, em cada capital do Brasil, com a minha banda e com a presença dos ídolos que se manifestaram a favor de mim.

Sobre esses ídolos, ele falou especialmente sobre os craques de seu time do coração, o Flamengo:

Não imaginava que o Gabigol ia ficar no Flamengo, que ele ia fazer a Dancinha do Babu na comemoração do gol e que ele estava tão engajado. O Léo Moura também, meu grande ídolo, grande lateral direto. Do Pedro atacante do time também, quero ver todos os jogos que ele fez com a camisa do Flamengo.

As dancinhas de Babu no confinamento ficaram famosas na internet, e ele contou que pretende fazer aulas de dança:

Estou doido para fazer umas aulinhas para lembrar as coreografias, porque eu fazia muito basicão. Quero perder peso para ficar mais leve e fazer os giros que eu não conseguia fazer lá. Foi mágico! Foi muito bom desenterrar isso de mim.

E respondeu se participaria do quadro do Faustão Dança dos Famosos:

Vixe! Na hora.