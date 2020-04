Band reexibirá a primeira temporada de MasterChef Profissionais na próxima terça-feira

29/04/2020 | 16:10



Com saudades de MasterChef? Não por muito tempo! A partir da próxima terça-feira, dia 5, a Band reexibirá a primeira temporada de MasterChef Profissionais, edição que teve dez episódios e contou com a vitória de Dayse Paparoto. O objetivo é fazer com que os fãs do programa matem as saudades do talent show durante este período de quarentena e isolamento social. Legal, né?

MasterChef Profissionais é uma competição entre 14 chefs de perfis diferentes, mas a experiência em restaurantes ou projetos gastronômicos é comum a todos eles. A primeira temporada teve provas longas e difíceis, nunca antes vistas nas outras edições do programa. A apresentação, claro, é de Ana Paula Padrão. Já os renomados chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella tiveram a difícil missão de julgar o desempenho dos participantes profissionais.

A edição especial de MasterChef Profissionais será reapresentada todas as terças-feiras, às 22h45 da noite, na tela da Band.