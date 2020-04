São Caetano entrega túneis de desinfecção individual em pontos estratégicos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 15:21



A Prefeitura de São Caetano entregou à população, na tarde desta quarta-feira (29), oito túneis de desinfecção individual, uma iniciativa pioneira na região contra a proliferação do novo coronavírus. Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos com grande circulação de pessoas no município.

Com o objetivo de desinfectar em massa munícipes em locais públicos, o yúnel - com 3,10 metros de altura, 3,30 de largura e 3 metros de comprimento -, é equipado com um corredor que vaporiza um desinfectante eficaz contra bactérias, fungos e tipos de vírus, incluindo a Covid-19. Segundo o prefeito da cidade, José Auricchio Júnior (PSDB), a substância é biológica e já aprovada pela Anvisa, por não oferecer toxidade aos olhos e pele.

"O ideal é que entre um munícipe por vez e permaneça na cabine entre 10 e 15 segundos, o necessário para se desinfectar. A ação da prefeitura visa fornecer mais uma ferramenta para o combate do novo coronavírus", detalha Auricchio.

Os túneis estarão instalados nas saídas da estação ferroviária (para as Rua Conde Francisco Matarazzo e Perrela); entrada e saída do Hospital de Emergências Albert Sabin/UPA; entrada e saída do Complexo Hospitalar Municipal; entrada e saída do SOS cidadão 156; Praça da Figueira; entrada e saída do Hospital de Campanha; e Praça Cardeal Arcoverde. Posteriormente outras unidades serão acrescidas em pontos estratégicos da cidade.

