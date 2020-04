Diadema propõe elevar para 14% contribuição do servidor ao Ipred

Raphael Rocha

29/04/2020 | 14:45



O governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), enviou para Câmara projeto de lei que aumenta para 14% a alíquota de contribuição do servidor público para a Previdência. Atualmente o percentual de desconto no holerite é de 11,49%. O texto foi protocolado nesta semana no Legislativo.

Na justificativa, Lauro argumenta e a Emenda Constitucional 103, de 12 de dezembro de 2019, do governo federal, que modificou as regras previdenciárias pelo País. Pelas novas normas, municípios têm até julho para implementar alíquotas maiores de desconto nos vencimentos para sustentar a Previdência municipal.

A Prefeitura também citou que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) encaminhou à administração municipal ofícios solicitando informações acerca de medidas que foram adotadas para cumprimento das alterações no regime de previdência local – em Diadema, os servidores contribuem ao Ipred (Instituto de Previdência de Diadema).

“A presente proposta contempla somente as alterações que atendem rigorosamente a necessidade de compatibilização da legislação municipal aos comandos e determinações da Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019”, informou Lauro, ao emendar que as pensões pelo Ipred serão concedidas apenas em casos de morte.

Ainda não há prazo para votação do texto na Câmara.

No Grande ABC, São Bernardo já adequou suas regras previdenciárias às exigências da Emenda Constitucional 103.