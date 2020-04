Sabrina Sato revela que ainda é amiga do ex e fala sobre como está lidando com a quarentena e: Eu tenho aprontado, e não é pouco

29/04/2020 | 14:10



Com a quarentena todos estão tendo que adaptar suas atividades para que possa ser exercidas em casa, inclusive Sabrina Sato. Em uma entrevista para a colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, a apresentadora contou como está fazendo para manter a rotina de trabalho:

- Muitas tarefas foram adaptadas para home office e tento cumpri-las dentro de horários semelhantes aos de antes. Não é fácil, é preciso ter muita disciplina para readaptar uma rotina profissional no ambiente do lar. Está sendo um bom momento para criar conteúdos para as plataformas digitais. Já gravei com a Juliana Paes, com o Danilo Gentili.

Com as gravações de seu programa suspensas, a atriz criou um quadro chamado Cada um no seu banheiro, no qual entrevista algumas personalidades. Ela explica que o nome do quadro remete ao fato de que, quando as pessoas se encontram no banheiro, costumam falar sobre tudo, sem filtros.

Sabrina revelou ainda que está aproveitando o tempo em casa para ficar mais com sua família, o que não era possível durante a rotina corrida do dia a dia:

- Na quarentena, eu valorizo os momentos com a Zoe [filha] e com o Duda [Nagle, marido]. Eu tenho aprontado, e não é pouco. Já cortei cabelo do meu pai, do meu marido, maquiei a minha mãe, fizemos piquenique na sala para Zoe... Todo dia eu acordo pensando em algo diferente para o dia.

A atriz e apresentadora está com Duda Nagle há quatro anos, e afirma que, durante a quarentena, o segredo para um relacionamento saudável é prezar pela qualidade dos momentos juntos:

- Tem horas em que cozinhamos, tomamos um vinho, assistimos a uma série ou filme, trocamos ideias sobre o que estamos lendo... Em outros momentos, cada um fica no seu canto, trabalhando. Os momentos juntos são deliciosos, mas precisamos ter esses outros sozinhos também.

Amiga do ex

Em uma conversa com Fábio Porchat, Sabrina admitiu que ainda é amiga do ex-namorado, Dhomini Ferreira, vencedor do BBB03. Além disso, ela também tem uma boa relação com a esposa dele, Adriana Manata, e contou que já foi até mesmo elogiada por ela:

- Ela disse que me adora. Eu acompanho a Adriana nas redes sociais e ela me parece ser uma pessoa muito legal. Eu sou bem resolvida com meu passado.