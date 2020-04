Obituário - 29 de abril de 2020

Ademir Medici



29/04/2020 | 11:14



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 25 de abril

Maria Madalena Pereira, 76. Natural de Antonio Carlos (MG). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério do Baeta.

Yones Gingaro, 69. Natural de Garça (SP). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.



Santo André, domingo, dia 26 de abril

Giusephe Bande, 92. Natural da Itália. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, segunda-feira, dia 27 de abril

Jovenilha Basso da Silva, 93. Natural de Corumbataí (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Homero Gonzaga Ferreira, 92. Natural de Guararema (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ernesto Basso, 91. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cícero Demezio da Silva, 90. Natural de Lagoa dos Gatos (PE). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Catarina Souza da Silva, 81. Natural de Rio Pardo (RS). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Felisbino, 77. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Jardim Beatriz, em São Paulo (SP). Dia 27, em Santo André. Cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo (SP).

Geraldo Antonio Carmelo, 75. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jesuína Aparecida Moraes Picolo, 75. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emiliano Vieira Lopes Neto, 73. Natural de Presidente Jânio Quadros (BA). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Nataniel Rafael Gonçalves, 62. Natural de Álvaro de Carvalho (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira. Dia 28 de abril

Aparecida Marioto Lima, 95. Natural de Itapira (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.



SÃO BERNARDO

Ana Lúcia de Oliveira, 67. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 25 de abril

José Scaranse, 95. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Servola Maria de Sena, 93. Natural de Araruna (PB). Residia em Nova Baeta, São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Helena Tondi Miranda, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Florisvaldo Ferreira, 85. Natural de Castro (PR). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério Parque Jardim Paraíso, no Paraná.

Diocrécio Alves dos Santos, 74. Natural de Nossa Senhora das Dores (SE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Elvira Feitoza, 68. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

José Airton Primo, 66. Natural de Monte Santo (BA). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

José Carlos Cândido, 62. Natural de Oros (CE). Residia no Jardim Andréia Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 26 de abril

Rita de Oliveira, 95. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.

Juvenal Pereira de Lima, 85. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Joana Bezerra, 84. Natural de Solonópole (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Rita Agripina de Jesus, 80. Natural de Santa Rita de Itatipoca (MG). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Rodolpho Mussinatti Barcaro, 79. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Zoradio Augusto Correia, 79. Natural de Tanhaçu (BA). Residia na Vila Jahu, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Phoenix.

Mario Stranieri, 71. Natural da Itália. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Planalto.

Marlene Silvério Raimundo, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

São Bernardo, segunda-feira, dia 27 de abril

Luciano Bueno dos Santos, 76. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Memorial Planalto.

Sonia Monteiro Bertino, 56. Natural de Passira (PE). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 27 de abril

Leonilde Burin de Oliveira, 88. Natural de Saltinho (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

David Tobias da Silva, 77. Natural de Barretos (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Brasil Soares Tanajura, 76. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Arlete Negri, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Caetano, em São Caetano. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.

Maria Eunice Rodrigues Barbosa, 69. Natural de Silvianópolis (MG). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, terça-feira, dia 28 de abril

Concha Frias, 89. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.

Raimundo Vitiello, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Eurico Massaharu Nagai, 69. Natural de Carlópolis (PR). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 26 de abril

Elsa Maria da Conceição Augusto, 96. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Antonia Mariano Totolo, 80. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Salvador Mingorance, 71. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Josefina Maria Isaias Barbino, 70. Natural de Mendonça (SP). Residia no Jardim Zaíra 1, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Ataliba Geraldo Santiago, 66. Natural de Malacacheta (MG). Residia no Jardim Camargo, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Francisco de Assis Pereira da Costa, 60. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Ricardo da Silva Souza, 23. Natural de Acorizal (MT). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 27 de abril

Juvenal Negrini, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila São Pedro, em Suzano (SP). Dia 27, em Mauá. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano (SP).

Cristiane Cordeiro da Silva, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Sebastião Benedito Souza, 72. Natural de Coqueiral (MG). Residia em Ribeirão Pires. Dia 25, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Carlos Antonio Mendes, 62. Natural de Córrego Novo (MG). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Mauá. Cemitério São José.