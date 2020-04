Pai de Duda Reis sobre vídeo em que atriz nega agressões de Nego do Borel: Foi forçada a fazer isso!

29/04/2020 | 11:11



E surgiu mais um capítulo sobre a polêmica volta do namoro de Duda Reis e Nego do Borel. Dessa vez o pai da atriz, Luiz Fernando Barreiros, disse em comentários do Instagram que a sua filha foi forçada a negar as agressões que teria sofrido do namorado. Um seguidor havia comentado o vídeo de Duda dizendo o seguinte:

É nítido ver no olhar dela, no vídeo que postou, que não está feliz.

Luiz Fernando, então, concordou:

Foi forçada a fazer isso! Ou você tem dúvidas?

Depois, respondeu outra pessoa:

Ela postou um vídeo cujo conteúdo traz mentiras e esconde verdades. Imagino como ela deve ter sido pressionada a fazer esse triste depoimento, já que está na casa desse mau caráter, rodeada de outras pessoas que só querem limpar a barra desse idiota! Iremos nos silenciar em respeito à ela e para preservar o que temos de mais sagrado que é nossa família. O tempo dirá onde a verdade se encontra.

Ao agradecer o apoio de outro seguidor, Luiz Fernando ainda disse:

Muito obrigado pelas suas palavras! Tenho certeza que você faria o mesmo! Realmente é muito sofrimento e decepção! Mas a verdade sempre prevalece!

Vale lembrar que, recentemente, surgiram também rumores de que Duda teria sido cortada de Malhação após viajar com Nego do Borel para a Europa e não voltar a tempo das gravações. A atriz até mesmo chegou a perder contratos publicitários no período e a faltar em testes ao supostamente ser impedida ou influenciada pelo namorado, segundo informações do jornal Extra.

Um publicitário, que não quis ter sua identidade revelada, ainda disse:

- Ela estava namorando o Nego quando ele se envolveu em muitas polêmicas. E assim como ele perdeu espaço e ficou mal visto, ela acabou perdendo também. Alguns clientes desistiram da Duda, não por ela, mas por não quererem associar suas marcas à namorada de um encrenqueiro famoso.

Duda possui pouco mais de dois milhões e 500 mil seguidores no Instagram e é vista como influenciadora, já que tudo o que usa ou faz é copiado por milhares de adolescentes. Um consultor de imagem, então, opinou:

- E o mercado espera que ela seja um exemplo para essa geração. Infelizmente, a vida pessoal dela extrapolou essa imagem sofisticada que sempre teve.

Certa ocasião, ela chegou a preocupar os fãs por aparecer muito mais magra em fotos, principalmente na época em que terminou com Nego do Borel pela primeira vez, no fim de 2019. Uma amiga detalhou:

- Ele não a deixava em paz. Perseguia mesmo e dizia que tinha mudado, que a amava, que não sabia viver sem ela. Ela ficou debilitada e teve anorexia de tão nervosa.

Desde o caso polêmico de transfobia contra Luisa Marilac, Nego do Borel se meteu em outras confusões, como por exemplo, ao ser processado por um dançarino, ter seu contrato de gravado rescindido e ao não comparecer a uma festa em que havia sido contratado.