Gui Araújo se convida para ir à casa de Anitta e ela responde: Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver..

29/04/2020 | 11:10



Anitta e Gui Araújo seguem trocando flertes e cantadas nas redes sociais para todo mundo ver e acompanhar! Depois de revelar interesse no ex-participante do De Férias com o Ex, Anitta foi surpreendida com um convite bem sugestivo do rapaz, que é ex-namorado de Gabi Brandt.

Não tem para onde ir agora que a casa do BBB acabou? Vem pra minha!, escreveu ela em postagem divertida.

Gui, então, deixou um comentário na publicação:

Posso ir já?

Mostrando interesse em encontrar o apresentador da MTV, Anitta respondeu:

Tá cumprindo a quarentena direitinho? Se tiver...

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cantora estaria empolgadíssima para encontrar com o contatinho.

Amigos próximos da cantora relataram que os dois estão se falando direto por chamada de vídeo e Anitta até teria relatado para eles como será o encontro deles quando a quarentena acabar:

Vai pegar fogo, teria dito ela.