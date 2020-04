STF suspende nomeação de Ramagem para PF

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



29/04/2020 | 10:21



O Ministro do STF (Superior Tribunal Federal) Alexandre de Moraes acaba de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. A nomeação havia sido feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e a posse estava marcada para hoje à tarde.

"Defiro a medida liminar para suspender a eficácia do decreto (de nomeação) no que se refere à nomeação de posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal", diz decisão do ministro. Ele seguiu pedido feito pelo PDT, já que Ramagem é amigo do clã Bolsonaro.