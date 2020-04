Jeep Wrangler Rubicon chega ao Brasil por R$ 420 mil

Leo Alves

Do Garagem360



29/04/2020 | 10:18



O Jeep Wrangler Rubicon, versão casca-grossa do modelo, foi lançada no Brasil. A configuração já está disponível para compra no País e tem preço sugerido de R$ 419.990. Apesar do cenário atual, onde diversas concessionárias da marca estão fechadas por conta da covid-19, a marca informa que o modelo pode ser adquirido pelos canais digitais da empresa.

Jeep Wrangler Rubicon: equipamentos

Sob o capô, o jipe utiliza o motor 2.0 turbo de 272 cv de potência e 40,7 kgfm de torque máximo. A transmissão é a automática de oito marchas. Já a tração é 4×4. O modelo conta com a central multimídia Uconnect com tela sensível ao toque de 8,4 polegadas, navegação GPS própria e conectividade com os sistemas Apple Car Play e Android Auto. Outra exclusividade do Uconnect no Wrangler são as Off-Road Pages. Essas telas passam informações importantes como os graus de inclinação lateral e longitudinal do veículo, o modo de tração selecionado, o grau de esterço da direção, as coordenadas geográficas, altitude em relação ao nível do mar, entre outras.

O modelo possui ainda sensores frontais e traseiros, câmera de ré com linhas de grade dinâmicas e itens de alta tecnologia, como monitoramento de ponto cego e aviso de colisão frontal com alertas de frenagem ativa.

A versão Rubicon, assim como as outras do Wrangler, conta ainda com para-brisa dobrável e portas removíveis para a configuração escolha do cliente. Os faróis full LED do Rubicon, além de visual e estilo único, entregam maior visibilidade e segurança ao condutor.

O Jeep Wrangler Rubicon está disponível nas cores Granite Crystal, Black, Bright White e Punk’n, que é exclusiva da versão.