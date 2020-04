Irrfan Khan, ator de Quem Quer Ser um Milionário?, morre aos 53 anos

29/04/2020 | 10:10



Irrfan Khan, ator indiano conhecido por papéis em filmes de Hollywood e de Bollywod, morreu no dia 29 de abril, aos 53 anos de idade.

De acordo com o The Guardian, Irrfan havia sido internado na unidade de terapia intensiva do hospital Kokilaben, em Mumbai, com uma infecção do cólon.

Em 2018 o ator foi diagnosticado com um tumor neuroendócrino, mas após um extenso tratamento se recuperou bem o bastante para atuar no filme Angrezi Medium, que se tornou seu último trabalho.

O longa foi aos cinemas em março de 2020, mas teve seu lançamento interrompido pela pandemia do coronavírus.

Entre os trabalhos de destaque de Irrfan estão Como Ser Um Milionário, As Aventuras de Pi e O Espetacular Homem-Aranha.

Irrfan Khan deixa esposa e dois filhos.