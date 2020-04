Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, fala sobre repercussão de anúncio de gravidez: Celular dele quebrou

29/04/2020 | 10:10



A felicidade é tanta que nem mesmo a tecnologia suportou a quantidade de mensagens recebidas por Daiana Garbin e Tiago Leifert depois que o casal anunciou que está à espera da primeira filha. No Instagram, a jornalista falou sobre a repercussão do anúncio da gestação, que aconteceu no dia seguinte à final do BBB20.

- Eu nunca recebi tantas mensagens em toda a minha vida. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, pelas mensagens aqui no Instagram, email, Whatsapp. Não sei em que momento vou conseguir responder todo mundo, acho que no Instagram vai ser impossível, disse.

Ela ainda explicou que o marido não conseguirá responder todo mundo, já que o celular quebrou por causa de tantas mensagens que recebeu ao mesmo tempo:

- O celular do Tiago quebrou de tanta mensagem que ele recebeu, pifou. Então se você mandou mensagem e ele não respondeu, é por que quebrou. Então a gente queria agradecer a todos vocês por todo carinho que a gente tá recebendo. A gente está muito emocionado e muito feliz!, contou.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, Daiana explicou que está entrando no quarto mês de gestação e que a bebê está ótima, assim como ela, que se sente muito bem no início da gravidez. Tiago Leifert também falou sobre a novidade para a família. A decisão de anunciar a chegada da primeira filha aconteceu em um momento de felicidade para os dois, que também comemoravam o encerramento do programa:

- Daiana e eu sempre fomos muito discretos em relação à nossa intimidade e nossa família, mas achamos que hoje seria um bom momento para contar porque a felicidade já não cabe mais! Recebemos muita energia boa ao final do BBB e aproveitamos para compartilhar com todos que gostam da gente a notícia mais importante da nossa vida, comentou o apresentador.