29/04/2020 | 09:33



A curva de juro começou a manhã desta quarta-feira (28) desinclinando, com juros longos em queda, mas mostra alguma volatilidade e há pouco as taxas estavam mais próximas da estabilidade, com investidor aguardando o PIB dos EUA do primeiro trimestre (9h30), enquanto nos curtos e médios o viés era de alta.

Às 9h23, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 2,85%, de 2,82% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2023 exibia 4,88, de 4,85%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 6,62%, mesma taxa do ajuste anterior.